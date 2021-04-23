"Если спросить мое мнение, то если посмотреть количество выходных дней, то их много в течение года, их достаточно. Но, может быть, есть смысл пересмотреть структуру этих выходных дней, провести социологический опрос и узнать мнение граждан", — сказала Матвиенко журналистам в пятницу.

По ее словам, многие говорят, что январские праздники очень длинные: на лыжах уезжает кататься небольшой процент россиян, а у остальных эти выходные дни не востребованы.

"Может быть, за счет уменьшения зимних выходных перенести на майские. Надо это пообсуждать. Естественно, сегодня нельзя никаких выводов делать", — сказала Матвиенко.