"У нас много системообразующих авиакомпаний, не только "Аэрофлот", но круг должен быть на всех один. Больше разбрасывать так называемые "вертолетные" деньги никто не будет, потому что это контрпродуктивно", — сказал Савельев, отвечая на вопрос журналистов, будут ли выделены авиакомпаниям и аэропортом в этом году дополнительные COVID-субсидии.

"Компании могут защищать в случае необходимости свои модели, то что делал, например, "Аэрофлот": ты проходишь этапы и в Минэкономразвития, и в Минфине, и в комиссии под руководством первого заместителя правительства Андрея Рэмовича Белоусова. При принятии решения компания будет получать субсидию, но это надо показывать — и свои активы, и свои возможности, и математическую модель", — сказал министр.

"Просто так дать денег — это самый простой путь, но он малореалистичный, — добавил он. — Мы все-таки считаем, что рынок восстанавливается, и в отличие от зарубежных авиакомпаний и аэропортов наши не сокращали персонал".

При этом Савельев отметил, что "если будет такая необходимость" (выделить общую субсидию — ИФ), Минтранс выйдет с инициативой в правительство. "Например, сейчас закрыли Турцию, и мы вышли с инициативой компенсации авиакомпаниям вывозных рейсов, и мы получили отклик в правительстве, все всё понимают", — сказал министр.

Он также добавил, что уже наблюдается восстановление внутренних авиаперевозок, поэтому в Минтрансе надеются, что "наши авиакомпании справятся с кризисом, и что рынок откроется".

В прошлом году государство выделило Росавиации на поддержку авиакомпаний около 21 млрд руб. Сначала деньги распределялись из расчета 365 руб. за каждого пассажира, не перевезенного в феврале-июле 2020 года — за этот период авиакомпании получили около 15 млрд руб. Чтобы распределить оставшиеся деньги, правительство продлило период поддержки до ноября и повысило ставку расчета субсидий до 685 руб. на одного "потерянного" пассажира, предусмотрев для некоторых перевозчиков повышающий коэффициент.

По данным Росавиации, в 2020 году российские перевозчики обслужили 69,2 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем годом ранее. Международные перевозки при этом рухнули на 76%, до 13,1 млн человек, внутренние сократились на 23%, до 56,1 млн.