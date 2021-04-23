"Сроков возобновления авиасообщения с курортами все еще нет. Во второй половине мая могут объявить о возобновлении рейсов. После этого в течение недели-двух туроператоры развернут свои полетные программы", — сказала она.

Как отметила Ломидзе, если дата открытия авиасообщения с Египтом будет во второй половине мая, то к началу июня первые организованные туристы смогут отдохнуть на курортах Египта.

"Если разрешат чартерное авиасообщение, то цена в валюте будет сопоставима с ценами 2015 года. В рублях, вероятно, она будет выше, так как с тех курс рубля упал по отношению к мировым валютам", — добавила эксперт.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент России Владимир Путин договорились в ходе телефонного разговора в пятницу об открытии авиасообщения из России в курортные города Хургада и Шарм-эль-Шейх.