"По расчетам 2019 года, всего на чартерах в Египет семь ведущих туроператоров суммарно смогли бы предложить российским туристам минимум 66,6 тыс. кресел в неделю, в том числе в Хургаду – порядка 34,7 тыс. кресел, в Шарм-эль-Шейх – около 31,9 тыс. Таким образом, в случае полноценного запуска чартеров туроператоры готовы отправлять на курорты Египта свыше 266 тыс. туристов в месяц. В этом году, с учетом наличия свободных провозных емкостей у всех игроков, объемы могут быть как минимум такими же, если не больше", — говорится в сообщении.

В АТОР уточняют, что до запрета чартерного сообщения семь крупных туроператоров организовывали чартерные программы в Египет. Это Coral Travel, Anex Tour, Pegas Touristik, "Интурист", "Библио-Глобус", TEZ Tour, TUI Россия.

"Сейчас они, скорее всего, также поставят такие программы из 20 крупных городов, среди которых могут быть Екатеринбург, Казань, Воронеж, Новосибирск, Уфа, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Краснодар и другие", — отмечает АТОР.

Ранее в ассоциации сообщали, что туроператорам потребуется около двух недель, чтобы развернуть полетные программы.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в четверг сообщила, что цены на направлении будут зависеть от того, разрешат ли туроператорам выполнение чартерных рейсов и количества этих рейсов.

В пятницу канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что он договорился с Владимиром Путиным о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами, в том числе в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Источник в авиационных кругах рассказал "Интерфаксу", что российские компании смогут начать рейсы на египетские курорты Египта в мае.