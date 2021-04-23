"Если вы считаете, что это необходимо — хорошо, мы так и сделаем. И сегодня соответствующий указ подпишу", — сказал Путин в ходе встречи с Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой в режиме ВКС.

Попова в ходе встречи сказала: "Так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих — нужно вернуться (с дачи) также, потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. И вот здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации — мы видим определенные риски".

Она отметила, что этот вопрос обсуждался со специалистами и учеными, врачами-эпидемиологами. "И коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными. Если бы это было бы возможно, это позволило бы прогноз эпидемиологический сделать более стабильным и, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе и отдохнуть, потому что все, конечно, об этом отдыхе мечтают", — сказала Попова.

лава государства напомнил, что сам неоднократно говорил о том, что призывает всех коллег прислушиваться к мнению специалистов, вирусологов, к тем, кто профессионально разбирается в вопросах и борется с инфекцией.

Аргументируя свое предложение, глава Роспотребнадзора отметила, что большинство россиян в майские праздники едут на дачи, поездки эти они совершают в общественном транспорте, который нередко переполнен. "Это хорошо, что это свежий воздух, загород, это на самом деле очень полезно для прерывания эпидпроцесса", — отметила Попова.