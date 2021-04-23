В нем отмечается, что "была достигнута договоренность о полном возобновлении авиасообщения, между двумя странами, в том числе в Хургаду и Шарм-эль-Шейх".

Ранее на неделе источник в авиационных кругах заявил "Интерфаксу", что авиасообщение с курортами будет возобновлено во второй декаде мая.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина ранее сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что туроператорам потребуется от нескольких дней до недели на организацию чартерных программ в Хургаду и Шарм-аль-Шейх, в самом Египте к приему российских туристов все готово.

Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эль-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, которым туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Санкт-Петербург. За прошедшие пять лет много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз они оказывались недостоверной.