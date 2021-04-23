"Решение о присвоении экологического знака качества принято в Копенгагене, где в онлайн-режиме состоялось заседание международного экспертного совета. Присуждение награды свидетельствует о чистоте берега и прибрежных вод, качественной инфраструктуре и доступности для маломобильных граждан", — говорится в сообщении.

Получившие знак качества пляжи находятся во всех четырех районах курорта. Сами флаги должны прибыть на курорт в середине мая. В прошлом году "Голубых флагов" был удостоен 21 сочинский пляж.