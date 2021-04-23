"Стоимость такого перелета на ближайшие даты приближается к 150 тыс. руб. Билеты на существующие рейсы до конца апреля почти раскуплены, их стоимость начинается от 33-35 тыс. руб.: это на порядок выше "доковидных" цен", — сообщает издание.

Текущие цены на билеты в Минск на порядок больше, чем стоимость полетов до марта 2020 года, когда Россия приостановила авиасообщение с Белоруссией из-за пандемии. "В апреле-мае 2019 года средняя стоимость была в пределах 5 тыс. руб. Однако тогда было больше и авиакомпаний, и рейсов, поэтому прямое сравнение все же некорректно", — сообщил представитель "Авиасэйлс".

Возможности увеличить число вылетов у участников рынка нет, несмотря на нетипичную востребованность направления. Оперативный штаб правительства и Росавиация, по словам источника "Коммерсантъ" в авиационных кругах, пока не собираются выдавать новых разрешений на дополнительные рейсы. В самой Росавиации от официальных комментариев отказались, отмечает издание.

Также сообщается, что практически раскуплены билеты на поезда РЖД до Минска.