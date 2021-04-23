Как сообщает пресс-служба перевозчика, в мае полеты будут выполняться 4 раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам, а с 28 мая — ежедневно. Полетная программа заявлена до 30 октября 2021 года.

Полеты будут выполняться на узкофюзеляжных Boeing-737-800.

По данным сервиса "Яндекс-Расписания", на данный момент северную столицу и Иркутск связывают рейсы авиакомпаний S7 (5-6 раз в неделю, с июня 2021 года заявлены ежедневные рейсы) и "Уральские авиалинии" (раз в неделю, а с июня — 3 раза в неделю).