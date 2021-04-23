По данным сайта госзакупок, сами торги признаны несостоявшимися из-за всего одного участника. Аукционная комиссия приняла решение подписать договор с единственным претендентом. В результате цена контракта равна стартовой и составит 562,7 млн рублей.

Вместе с тем, это повторные торги. Первые были назначены на 26 февраля, начальная цена контракта тогда превышала нынешнюю почти на 3 млн рублей. Также была подана единственная заявка — от "Южного ДСУ" (принадлежит Минтрансу региона), но аукционная комиссия решила не заключать с ним контракт.

Согласно условиям договора, подрядчику предстоит построить дорогу протяженностью 1,9 км к горнолыжному комплексу на горе Глухариная.

Как сообщалось, в 2020 году начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых заявил о планах построить в "Белокурихе Горной" автомобильные дороги к двум горнолыжным комплексам, расположенным на Мишиной горе и горе Глухариная.

"Правительством Алтайского края с Федеральным агентством по туризму заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Алтайского края средств в объеме 880 млн рублей на строительство двух автомобильных дорог — к горнолыжному комплексу "Мишина гора" и "Гора Глухариная", общая протяженность которых составит более 4,4 км", — отмечал глава управления.

Контракт на строительство дороги к горнолыжному комплексу "Мишина гора" в 2020 году получило "Юго-Восточное ДСУ" (подконтрольно Минтрансу края) за 472,6 млн рублей. Цена являлась начальной для этой закупки.

Якорный инвестор строящегося курорта "Белокуриха Горная" — АО "Курорт Белокуриха" — намерен вложить в проект порядка 10 млрд рублей. Новая туристическая площадка расположена близ действующего города-курорта Белокуриха.