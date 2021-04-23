Все рейсы будут выполняться раз в неделю на воздушных судах Boeing 757-200. Полеты из Екатеринбурга будут выполняться по субботам, в обратную сторону – по пятницам, из Новосибирска по четвергам, обратно – по средам, из Красноярска – по вторникам, в обратном направлении – по понедельникам, из Казани – по понедельникам, обратно – по воскресеньям.

Как уточняет перевозчик, по мере восстановления международного сообщения возможно увеличение частоты рейсов и расширение маршрутной сети в аэропорты Египта.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов во вторник заявил журналистам, что в ближайшее время будет объявлено о возобновлении чартеров в Египет. По его словам, "все практически предрешено". Позже источник сообщил "Интерфаксу", что авиасообщение с курортами Красного моря может возобновиться после 10 мая.