"В апреле россияне потратили на бронирование российских гостиниц свыше 550 млн рублей – на 60% больше, чем в допандемийном 2019 году. Также в преддверии майских праздников в 1,5 раза вырос спрос на аренду автомобилей, однако траты на авиаперелеты и туры еще не восстановились к допандемийному уровню. По сравнению с апрелем 2020 года, когда туризма фактически не было из-за повсеместных локдаунов, траты выросли в сотни раз", — сообщает пресс-служба банка.

Банк также приводит данные по отдельным регионам. Так, в 3,5 раза выросла выручка гостиниц Калининграда, втрое – Краснодарского края. В 2,5 раза вырос спрос на бронирование гостиниц в Московской и Нижегородской областях, более чем вдвое – в Горном Алтае и Екатеринбурге, в 1,5 раза – на Ставрополье. На 70% увеличили выручку отели Байкала, на 60% — Ленинградской области и Казани, на 40% — Санкт-Петербурга. Рекордный всплеск зафиксировали в поселке Териберка Мурманской области – там выручка гостиниц к 2019 году увеличилась почти в 9 раз.

"Расходы россиян на авиабилеты и туры не восстановились на уровне до пандемии и составили по итогам трех недель апреля около 4 млрд рублей – на 16% меньше, чем два года назад", — сообщает пресс-служба.

По прогнозам банка, в течение длинных майских выходных и в летний сезон выручка российских гостиниц и туроператоров, специализирующихся на внутренних направлениях, может вырасти в несколько раз.