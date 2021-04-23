"Не останавливается работа по поддержке сферы событийного туризма. В конкурсном отборе организаторы презентуют свои проекты и получают средства на их реализацию. В 2021 году поддержку получат Международный джазовый фестиваль EverJazz (19 июня), Фестиваль "Лето на заводе" (2-4 июля), Фестиваль окрошки (17 июля), Мото-фест "Ирбит-2021" (23-25 июля), фестиваль "Демидов-фест" (31 июля)", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в целом туристическая отрасль региона стала одной из первых, кто в прошлом году сформировал антикризисный план мероприятий.

Так, с начала введения ограничительных мер в Свердловской области Центр развития туризма при поддержке министерства инвестиций и развития региона провели серию онлайн-вебинаров с актуальными рекомендациями, информацией о том, как работать в условиях форс-мажора и алгоритмами действий после снятия ограничений.

Только в образовательном проекте "Школа событийного туризма" поучаствовали 136 организаторов событийных мероприятий из 33 муниципалитетов области. А онлайн-викторина "Узнай Урал" привлекла не только свердловских специалистов, но и участников из Крыма, Башкортостана, Москвы, Самарской, Ярославской и Омской областей.

В целом по событийному потенциалу Свердловская область и Екатеринбург ежегодно удерживают лидирующие позиции среди регионов страны, отмечают специалисты Центра. Так, Средний Урал с 2014 года входит в тройку лидеров рейтинга (Москва в рейтинге не учитывается) выставочного научно-исследовательского центра R&C (специализируется на маркетинговых и консалтинговых услугах в эвент-индустрии).

"Область имеет положительный опыт в проведении мероприятий мирового масштаба. Ежегодно в Екатеринбурге проводится более 200 выставочных мероприятий: конгрессы, форумы, саммиты", — отмечают в Центре развития туризма.

Среди деловых мероприятий повышенным спросом у гостей и туристов пользуются промышленный выставки "Иннопром", WorldSkills, Build Ural, форумы 100+ Forum Russia, фестиваль "Уральская ночь музыки" Уральская индустриальная биеннале и другие события.

"Бесспорно, крупные деловые мероприятия влияют на турпоток в регион. В 2017 году он составил 1,3 млн человек, в 2018 году — 1,5 млн человек, а в 2016 году — 1,6 млн человек", отметили в центре.