Как отмечает ведомство, в "зеленый список", помимо России, вошли более 20 стран, среди них, например, Великобритания, Израиль, Таджикистан, Узбекистан и Швейцария.

Туристам из этих стран для въезда в ОАЭ потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 96 часов до вылета. По прибытии нужно сдать второй тест и самоизолироваться, пока не будут получены результаты. Также тест придется сдавать на четвертый день тем, кто остановился в Абу-Даби на 4 дня и более, и на восьмой день, если период отдыха составляет больше восьми дней.

Между Россией и ОАЭ с сентября выполняются прямые регулярные рейсы, однако их число ограничено. На настоящий момент в Абу-Даби выполняются два рейса в неделю из Москвы авиакомпании Etihad. Многие туристы до закрытия Турции предпочитали лететь в страну с пересадкой в Стамбуле.