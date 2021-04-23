В течение двух дней 40 конкурсантов представят свои проекты в сфере туризма. Победители получат гранты, а также поддержку в поиске инвесторов для своих проектов. Конкурс учрежден президентской платформой "Россия — страна возможностей".

"У нас в этом году два направления: студенты и взрослые участники. У студентов большое количество фиксированных грантов — от 2 млн рублей. У взрослых размер грантов мы не ограничиваем, все зависит от убедительности", — сообщил журналистам заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков.

По его словам, гранты студентам вручает Росмолодежь. Суммы для остальных финалистов выделяет клуб инвесторов АНО "Россия — страна возможностей", в том числе инвесторы, приглашенные общественными организациями. Они выбирают проекты, которые готовы финансировать. У платформы есть постоянные партнёры, среди которых Роскосмос и крупные авиакомпании.

"В завершении конкурса будет организовано обучение. Мы будем брать местного министра туризма и к нему в команду сажать от трех до пяти финалистов — победителей конкурса. Они — бизнесмены, которые работают в регионе или собираются приехать. Они будут командой придумывать стратегию развития туризма под патронажем экспертов, Ростуризма", — добавил Сериков.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в видеообращении к участникам отметил, что конкурс "Мастера гостеприимства" задает "новую планку развития сферы туризма и сервиса". Предполагается, что если участники конкурса предложат удачные для региона проекты, краевые власти их поддержат.

Как сообщалось, всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель — раскрывать потенциал профессионалов, формировать новые традиции, повышать стандарты сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Лучшие проекты получают поддержку и реализуются в регионах России.

Полуфиналы второго сезона всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" в 2021 году уже прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге. Также они пройдут в Тюмени и Перми.