По оценкам авторов исследования, общий доход региона от создания пула горнолыжных курортов Сочи перед Олимпиадой-2014 ("Роза Хутор", "Красная поляна" и горно-туристический центр "Газпром") составил 1,7 трлн рублей. Ещё 2,7 трлн рублей регион и его жители получили от созданной вокруг инфраструктуры и развития смежного сервиса.

После Олимпиады Сочи получил транспортную инфраструктуру: 54 новых объекта, 370 км дорог, развязок и тоннелей, более 200 км железнодорожных линий, новые вокзалы, объекты портовой и аэродромной инфраструктуры.

Резко возрос туристический поток: если в 2014 году Сочи посетило 5 млн туристов, то в 2019 году мэрия города сообщила уже о 6,2 млн человек. Для сравнения: по данным Ассоциации туроператоров России, на всех турецких курортах в том же 2019 году отдохнуло 4,5 млн россиян.

Пассажиропоток обновлённого аэропорта Сочи в 2019 году вырос более чем в 2 раза по сравнению с 2014 годом, составив 6,5 млн человек. Построенный к Зимним Играм стадион "Фишт" стал в 2018 году площадкой для четвертьфинала Чемпионата мира по футболу, и в преддверии матча аэропорт Сочи принял 37 тыс. пассажиров за сутки.

Рост пассажиропотока привлек внимание крупного бизнеса ("Базэл-Аэро", управляющей аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара, а также РЖД), который инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры и решение логистических проблем.

С момента проведения Олимпиады-2014 численность жителей Кубани выросла на 5%, до 5,6 млн человек. Сочи стал основной точкой притяжения: за семь лет число жителей города выросло на 13,4% и составило 530 тыс. человек. При этом среднемесячная зарплата выросла на 20% и составила в 2020 году 45,4 тыс. рублей.

Краевой ВРП с 2014 по 2019 годы вырос на 44% и составил 2,6 трлн рублей, что является беспрецедентным показателем для российского субъекта, отмечает "Инстратком". По данным Росстата, промпроизводство в регионе, начиная с 2015 года, ежегодно росло более чем на 4%. Эта ощутимая динамика прервалась только в 2020 году на фоне пандемии.

Пандемия незначительно сократила показатели туристического потока. Так, в 2020 году в Сочи отдохнуло 5,1 млн человек, а весь Краснодарский край принял 11,5 млн туристов — на треть меньше 2019 года. При этом один только курорт "Роза Хутор", по данным пресс-службы курорта, принял за 2019 год 1,7 млн гостей.

На фоне эпидемиологических послаблений 2021 года поток туристов стал практически рекордным: только на новогодние праздники в Сочи приехало 260 тыс. гостей, что на 11,5% больше прошлогоднего сезона. В разгар горнолыжного сезона горные курорты работают на пределе своих возможностей, ежедневно принимая до 10-12 тыс. туристов каждый. "Розу Хутор" в зимний сезон 2020-21 гг посетило около 900 тыс. туристов, что практически повторяет итоги рекордного сезона 2017-18 гг.

Чтобы разгрузить объекты горного кластера Сочи, в этом регионе готовится строительство нового всесезонного курорта — "Долина Васта". Соглашение о реализации этого проекта заключили в апреле "ВЭБ.РФ", "Интеррос" и компания "Васта Дискавери". Проект направлен на развитие туризма в регионе и создание необходимой инфраструктуры для увеличения внутреннего и въездного турпотока. Общий объем инвестиций оценивается инициаторами в сумму около 80 млрд рублей. Ожидаемый туристический поток оценивается в 1,5 млн гостей в год.

"Инстратком" использовал информацию из открытых источников, анализировал инвестиции в строительство курортов, сведения о доходах бюджета, пассажиропоток и турпоток, динамику изменения в гостиничном бизнесе и состояние малого и среднего бизнеса в Сочи, пояснила руководитель института Екатерина Куварина. "Инстратком", основанный в 2004 году, — независимый фонд, специализирующийся на исследовательской и проектной деятельности в области современных гуманитарных технологий.