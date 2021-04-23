Государственный литературный музей "ХХ век" располагается в музее-квартире Михаила Зощенко, в знаменитом Писательском доме на канале Грибоедова, где жили такие известные советские писатели как Михаил Зощенко, Валентин Каверин, Евгений Шварц, Николай Заболоцкий, Всеволод Рождественский, Иван Соколов-Микитов, Ольга Форш, Борис Житков, Николай Олейников и многие другие — более 130 человек.

Это самый маленький музей-квартира в Петербурге, выставочная площадь которого составляет всего 45 кв. м. Музей, основанный в 1992 году, состоит из двух постоянных экспозиций — кабинета Зощенко и литературной экспозиции. В мемориальной части музея сохранена вся обстановка комнаты и личные вещи писателя. Литературная экспозиция рассказывает о жизни и творческом пути Зощенко.

"В рамках масштабных работ была произведена реэкспозиция литературной части. Это позволило значительно расширить возможности экспонирования, сделать максимально функциональным физическое пространство музея, продемонстрировать ранее не выставлявшиеся архивные материалы в цифровом формате", — говорится в сообщении.

В экспозиции появились новые уникальные фотографии, документы, предметы, выявленные в результате многолетней исследовательской работы музея. Были введены элементы интерактивной коммуникации с посетителями — мультимедийные аудиовизуальные интерактивные инсталляции "Золотые слова" и "Звуки времени" петербургской художницы Дарьи Шкелевой.

Новая концепция музея предполагала изменения не только в музее-квартире Зощенко, но и во дворе Писательского дома. Здесь открылась постоянная планшетная выставка "Дом под крышей звездной" — об истории дома, его знаменитых жильцах и не менее знаменитых гостях, которая интегрируется со специально созданным мобильным приложением виртуальных выставок музея с помощью QR-кодов, расположенных на стендах, в подъездах дома и в музее-квартире Зощенко.