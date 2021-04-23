Минэкономразвития Амурской области сообщает, что старый Николаевский тракт, который в царские времена проходил через север Приамурья до Охотского моря, будет исследован осенью. "Царская дорога" или "колесуха", протяженностью около 2 тыс. километров, была одной из первых крупных колесных дорог Дальнего Востока. Ее строительство началось более 120 лет назад.

"Таежный путь прокладывали каторжане, а финансировали работы золотодобытчики и царская семья. "Колесуха" действовала с начала 1917 до 1950 года, затем была заброшена. В настоящее время ее фрагменты сохранились в Селемджинском районе Амурской области и в Хабаровском крае на территории Буреинского заповедника, а также вдоль поймы реки Керби в районе имени Полины Осипенко", — говорится в сообщении.

Первые попытки пройти по оставшимся островкам Николаевского тракта были предприняты в сентябре прошлого года. В текущем году часть экспедиционной команды поедет по маршруту на велосипедах, часть отправится в пеший поход. Группа стартует из Приамурья и доберется до села Софийск в Хабаровском крае

Планируется, что новый туристический маршрут пройдет через живописный хребет Эзоп и будет сформирован во встречных направлениях. Первый вариант тура предусматривает старт из села Ивановское в Селемджинском районе (Приамурье) и проход до границы с Хабаровским краем с покорением хребта Эзоп. Такое путешествие займет четыре дня.

Второй вариант тура — отправка из Хабаровска до села Софийск, а затем путешествие по старому тракту до Амурской области. Этот маршрут рассчитан на 10 дней.

Ожидается, что первые туристические группы начнут формировать в 2022 году. К этому времени планируется восстановление моста на маршруте, строительство чума в селе Ивановское и установка зимовья на горе Брюс и хребте Эзоп.