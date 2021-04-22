"Закрыли Турцию. У нас резко подросло сразу количество отправленных на юг пассажиров. Я не говорю, что хорошо, что закрыли Турцию, но мы понимаем, что люди должны где-то летом отдохнуть, и Черноморское побережье — это основное место, где люди могут отдыхать", — сказал Пегов.

Он также сообщил, что динамика "дальних" ж/д перевозок пассажиров в РФ в апреле останется в плюсе.

"Положительная динамика сохраняется. (В апреле положительная динамика — ИФ) будет. Приближаемся к уровню 2019 года", — сказал Пегов.

По данным РЖД, перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в марте 2021 года увеличились на 0,9% по сравнению с тем же месяцем 2020 г., до 6,5 млн человек.