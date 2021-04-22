"Пять (поездов — ИФ) на все лето чтобы ходили, вместе с разовыми — больше 20 (турпоездов)", — сказал Пегов.

В частности, РЖД планируют запустить турпоезд по маршруту Москва-Транссиб-Иркутск-порт Байкал с учётом использования чартерных самолетов.

"Поезд будет отправляться в пятницу из Москвы, прибывать в четверг в порт Байкал. И дальше размен туристов на самолетах: другая партия туристов прилетит на самолете в Иркутск, и на этом же чартере улетят пассажиры, которые уже неделю находились в пути, а те, которые летят, они в обратную сторону просто поедут", — пояснил Пегов.