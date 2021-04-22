В начале этого года правительство расширило программу субсидирования перелетов с Дальнего Востока, сделав ее доступной не только для льготных категорий граждан, а для всех жителей ДФО, напомнил Белавинцев, выступая на совещании в Совете Федерации в четверг. Для этого вдобавок к 5,8 млрд руб., заложенным в госбюджете на 2021 год, власти выделили еще 5 млрд руб.

"Предвосхищая вопросы, что не по всем маршрутам были направлены средства — да, действительно, средств хватило не на все маршруты. Сейчас приоритетной задачей является выделение дополнительных средств. Сумма определена — это порядка 2,5 млрд руб.", — сказал Белавинцев.

"Направлены соответствующие обращения и разработаны соответствующие проекты постановлений, которые позволят оперативно довести эти средства до людей", — добавил он.