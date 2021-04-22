"Удар был действительно очень большой. Мы подсчитывали объем внесенных средств за туры в период с 15 апреля по 31 мая. Не общую стоимость туров, которая составляет более 300 млн евро, а внесенных средств. И это 32 млрд рублей. И, конечно, это потеря не только для туриндустрии, но и удар по туристам", — сказала она на пресс-конференции в "Национальной службе новостей".

Ломидзе подчеркнула, что закрытие Турции стало самым жестким ударом по индустрии после 2020 года.

"С одной стороны, рынок к этому информационно готовили, а с другой – это все равно стало сюрпризом. Результат – рынок работает сейчас в состоянии цейтнота, так как количество запросов и вопросов от туристов по перебронированию на другие даты и направления превышает тысячи на единицу времени. И это создает определенную напряженность", — пояснила она.

По словам эксперта, чистый убыток самой туриндустрии в связи с закрытием Турции пока не подсчитывался.

"Об убытках можно будет говорить после 1 июня, в зависимости того, продлится ли запрет на Турцию", — сказала Ломидзе.

Как сообщалось, Россия запретила полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня. По данным АТОР, на этот период туристы приобрели более 530 тыс. турпакетов в Турцию у крупных туроператоров на этот период.