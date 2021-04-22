"Акция кешбэк показала свою мегаэффективность. Что касается продления распродажи до конца года, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, то туристы восприняли это так, словно она продолжится сразу после окончания третьего этапа и на все лето. А программа – это довольно сложный технологический процесс, к подключению к которому готовились многие: и туроператоры, и Ростуризм, и платежная система "Мир". И сейчас она закончится 30 июня, и надо ждать объявления нового этапа. 99%, что он не затронет июль-август", — сказала она на пресс-конференции в "Национальной службе новостей".

Как отметила Ломидзе, продление акции до конца года – прекрасное решение для внутреннего рынка.

"И использовать ее нужно для того, чтобы управлять турпотоком. Июль-август в любом случае продается хорошо, в эти месяцы гарантированно высокий спрос. На наш взгляд, не имеет смысла стимулировать спрос в тех случаях, когда он и так высокий. Целесообразно было бы использовать ее в межсезонье", — пояснила она.

Президент РФ Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию предложил продлить программу туристического кешбэка за туры по России как минимум до конца 2021 года.

Правительство РФ выделило на реализацию третьего этапа распродажи туров 2 млрд рублей. Согласно ее условиям, размер кешбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. за одну поездку. Кешбэк за туры будет начисляться туристам до исчерпания этой суммы. Третий этап распродажи начался 18 марта и завершится 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня. По последним данным Ростуризма, объем продаж туров по России с кешбэком с момента запуска программы в августе 2020 года достиг почти 20 млрд рублей.