"На майские праздники 75% — это Россия, оставшиеся – Куба, Мальдивы, Арабские эмираты, Сербия, которая работает сейчас как экскурсионное направление, Сейшелы", — сказала она на пресс-конференции в "Национальной службе новостей".

По словам эксперта, большая часть туров на российские курорты были проданы по акции раннего бронирования, а на рост продаж повлияла программа кешбэка. "Доля российского продукта у лидирующих туроператоров увеличилась с 20 до 79-90%", — сказала Ломидзе.

По информации АТОР, примерно 15% тех туристов, которые не смогли поехать в Турцию и Танзанию из-за закрытия этих направлений, переориентировались на российский продукт, 15-20% выбрали другие зарубежные направления, остальные 65-70% предпочли перебронировать Турцию на другие даты, надеясь, что с 1 июня запрет будет снят и можно будет воспользоваться этими поездками.

"Такой низкий процент перебронировки на российские направления обусловлен не только и не столько нежеланием туристов менять Турцию на Россию, сколько еще и дефицитом комфортных мест размещения на наших курортах. Акция раннего бронирования и акция кешбэка сыграли большую роль в динамике спроса. И в первую очередь раскупались отели 4-5* с подогреваемыми бассейнами, так как у нас в начале мае еще не очень комфортно купаться. И уже в конце мая-начале апреля такие объекты были распроданы на 90%. Эти 15% взяли либо последние места в таких объектах, либо удовлетворились чем-то менее комфортным", — пояснила эксперт.