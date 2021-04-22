"Необходимость сдавать ПЦР-тест – не барьер. Но необходимость сдавать тест по прилету, соблюдать карантин по прилету и, соответственно, карантин по возвращении может оказать влияние на решение туриста. Пока на майские праздники нет в связи с этими требованием ни аннуляций, ни особого снижения динамики продаж. Посмотрим в течение мая, как это будет влиять на продажи. Но это воспринимается туристами как барьер", — сказала она на пресс-конференции в "Национальной службе новостей".

Как сообщалось, Роспотребнадзор ужесточил требования к возвращающимся в Россию туристам. С 1 мая при возвращении любым видом транспорта туристы должны сдавать два ПЦР-теста в течение пяти дней и загружать их на портал госуслуг. А также соблюдать режим изоляции до получения результатов второго теста. При стоимости одного теста около 2 тыс. рублей для семьи из 3 человек затраты на тестирование после возвращения из-за границы составят 12 тыс. рублей.