"Сложная группа – это транзитники, которые следовали через Стамбул в другие страны. Среди этих туристов есть как клиенты туроператоров, так и самостоятельные туристы. По оценке Ростуризма, их примерно 50 на 50. И в случае, если самостоятельный турист сам приобретал билет и транзитом направлялся в другую страну, то исключительно на усмотрение перевозчика возврат домой осуществляется на уровне пассажир-перевозчик", — сказала она на пресс-конференции в "Национальной службе новостей".

Как пояснила Ломидзе, сейчас все авиакомпании, которые осуществляли транзитные рейсы, более 90% это Turkish airlines, уже опубликовали на сайте порядок оказания услуги обратного перелета из Стамбула на родину. По ее словам, клиентами туроператоров занимались непосредственно туркомпании. Среди транзитных организованных путешественников были те, кто летел на отдых на Мальдивы, в ОАЭ, Танзанию, Египет.

"В какой-то момент стало очевидно, что после сокращения рейсов в Стамбул, а их осталось два с каждой стороны, этих рейсов может не хватить на плановый вывоз транзитников. После того, как мы проинформировали об этом власти, был создан штаб при Росавиации и разработана программа вывоза наших туристов с другими авиакомпаниями. И по нашей информации все происходит в плановом режиме: туристов оповещают о рейсе", — заключила она.

Ранее в понедельник Ломидзе сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что к 1 мая практически все россияне, которые находятся на отдыхе в Турции и Танзании, планово вернутся на родину.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах. Туроператорам запрещено продавать туры в эти страны. Как сообщалось, россияне приобрели около 600 тыс. путевок в Турцию на этот период на общую сумму 35 млрд рублей.