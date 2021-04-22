"По поводу цен проводилось совещание в Совете Федерации с привлечением ФАС, гостиничных ассоциаций и авиакомпаний, и мы можем сказать, что тотального среднерыночного повышения цен на майские праздники не зафиксировано. Были единичные случаи, практически все они стали публичными, это не более 10-15 случаев на курортах Краснодарского края и Крыма, когда объекты сразу после закрытия Турции подняли цены", — рассказала она на пресс-конференции в "Национальной службе новостей".

Как отметила Ломидзе, при сравнении общей среднерыночной цены на размещение в гостиницах черноморского побережья до закрытия Турции и после, повышение составило не более 1,5-2%.

"Если смотреть общую среднерыночную цену по данным на 8 апреля и после 15 апреля, то рост составил не более 1,5-2%. Это совершенно не то повышение цен, при котором можно говорить о каком-то злоупотреблении ситуацией", — заключила она.