"И туроператоры, и туристы заинтересованы, чтобы цены были ниже. Но стоимость путевки будет зависеть от того, какие рейсы разрешат и с какой частотой. Если будет дано разрешение на выполнение только регулярных рейсов, два раза в неделю из нескольких городов, цена будет выше. Гарантировать туристам, что цена будет как в 2015 году, мы не можем. Это будет зависеть от того, сколько и какие рейсы будут допущены к осуществлению на курорты Египта. У Египта есть все шансы выйти в лидеры рынка, но это будет зависеть от цен", — сказала она на пресс-конференции в "Национальной службе новостей".

Ломидзе подчеркнула, что турбизнес не ждет открытия Египта на майские праздники.

"По нашей предварительной информации, эта дата вряд ли придется на майские праздники, скорее всего — вторая половина мая", — сказала исполнительный директор АТОР.

Она также отметила, что туристам не стоит опасаться поездок в Египет, если российские ведомства сочтут его безопасным.

"У нас есть Роспотребнадзор и МИД. Это два ведомства, которые компетентны оценивать уровень безопасности в той или иной стране. И если мы видим объявления о возможном открытии авиасообщения, видимо, Египет считается безопасной страной. Иную информацию органы власти не опубликовали", — сказала она.

Эксперт добавила, что в Египте сейчас находятся 10 тыс. российских туристов.