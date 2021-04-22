"Если считать общий общем продаж в сравнении с 2019 годом, он снизился больше, чем на 70%. Речь идет и о выездных, и о внутреннем направлениях. А с другой стороны, мы видим резкий всплеск спроса на внутрироссийские курорты, у разных туроператоров от 20 до 50% динамика прироста по сравнению с 2019 годом. Мы видим, что ответ на вопрос, какой берег выбрали наши туристы – черноморский. И, несмотря на вот такую прорывную, можно сказать, динамику общий объем продаж существенно ниже, чем в 2019 году", — сказала она на пресс-конференции в "Национальной службе новостей".

Ломидзе подчеркнула, что речь идет об организованном туризме, продажах туроператоров.

"Если бы была Турция, картина была бы иной. Мы провели опрос на сайте, в котором приняли участие 10 тыс. человек. И из них 38% сказали, что планируют майские праздники провести в Турции. Опрос проводился до закрытия сообщения с этой страной. Турция бы сильно подкорректировала общую картину продаж", — добавила она.

В целом, по словам Ломидзе, можно сказать, что майские праздники в этом году удались, и туроператорские компании фиксируют неплохой результат как в плане количества туристов, так и в плане качества, финансовых поступлений.