На внутренних линиях перевезено 2,4 млн пассажиров (+19%), на международных — 379 тыс. (-60%).

Пассажирооборот группы упал на 23%, до 5,8 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот — на 41%, до 7 млрд кресло-километров. Процент занятости кресел в авиакомпаниях группы при этом увеличился — на 19,5 процентного пункта, до 82,8%.

"В марте продолжилось восстановление объемов внутренних перевозок и частичное восстановление международного авиасообщения. В дополнение к рейсам в ОАЭ, Мальдивы, Египет, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Японию, Сербию, Финляндию, Азербайджан, Армению и Индию на основании разрешений от регулирующих органов с ограниченной частотой добавились рейсы на Сейшелы. В апреле по решению оперативного штаба России приостановлено авиасообщение с Турцией. В целом международное авиасообщение остается существенно ограниченным", — отмечается в сообщении перевозчика.

В марте авиакомпания "Аэрофлот" вывела из парка один Airbus А330-200 и два А320, в рамках внутригруппового перераспределения передала шесть SSJ-100 авиакомпании "Россия". На конец марта парк группы "Аэрофлот" насчитывал 336 воздушных судов.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную компанию, работающую в премиальном ценовом сегменте, "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу".