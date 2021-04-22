"С 22.04.2021 вводятся дополнительные остановки для посадки и высадки пассажиров на территории Белоруссии у следующих транзитных поездов: № 30/29 Калининград-Москва — по станциям "Сморгонь" и "Молодечно" с возможностью проезда пассажиров на участках Молодечно — Москва и Москва — Сморгонь; № 80/79 Калининград-Санкт-Петербург — по станциям "Сморгонь", "Молодечно", "Крулевщизна", "Полоцк", "Шумилино" с возможностью проезда пассажиров на участке Сморгонь — Санкт-Петербург — Сморгонь; № 360/359 Калининград-Адлер — по станциям "Сморгонь", "Молодечно", "Борисов" с возможностью проезда пассажиров на участке Сморгонь — Адлер — Сморгонь", — говорится в сообщении.

В БЖД обратили внимание, что проезд этими поездами предусмотрен только для граждан Белоруссии и Российской Федерации.

Кроме того, в БЖД напомнили, что граждане Белоруссии, при въезде на территорию России, обязаны иметь справку об обследовании на коронавирусную инфекцию с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее чем за три дня до даты начала поездки. Исключение составляют дети в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций государства-члена EAЭС при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.

Граждане РФ, возвращающиеся в Россию из-за рубежа поездом, должны заполнить анкету на портале госуслуг до прибытия, а по прибытии — пройти в течение трех календарных дней лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результат на ЕПГУ. До получения результатов обязательно соблюдение режима изоляции по месту жительства (пребывания).

Из-за пандемии коронавируса в прошлом году многие страны мира закрыли свои границы для иностранцев. Регулярное сообщение было приостановлено и между Белоруссией и Россией. Сейчас транспортное сообщение между странами постепенно восстанавливается.