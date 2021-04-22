"Когда рынок открыт для поездок, мы видим скачок спроса на рекреационные поездки", — сказал он в интервью MarketWatch, отметив, что драйвером восстановления отрасли будет именно этот вид туризма.

Принадлежащие IHG курорты Six Senses на Сейшелах открылись недавно, но уже заполнены на 80% при рекордном среднем тарифе, сказал Барр, предупредив о возможной нехватке мощностей. Он отметил, что некоторые авиакомпании обеспокоены тем, что не смогут достаточно быстро увеличить перевозочные емкости в случае открытия границ.

Бронирования растут по мере вакцинации от коронавируса. Барр считает, что значительное восстановление туристической отрасли будет наблюдаться во второй половине 2021 года и частично в 2022 году.

Глава IHG указал, что пример восстановления демонстрирует Китай, жители которого возвращаются к обычному потребительскому поведению.

"Самолеты заполнены, поезда заполнены, проходят встречи и мероприятия. В постковидных условиях, где потребители не боятся путешествовать, поскольку есть вакцины, специальные протоколы или нет вируса, у людей возникает естественное желание общаться", — сказал Барр.

Он отметил, что готовность людей путешествовать растет, что напрямую связано с вакцинацией.

"Мы считаем, что бизнес восстановится, но это напрямую связано с темпами вакцинации, снятием ограничительных мер и открытием транспортных коридоров. Поэтому это будет многолетний процесс", — добавил Барр.

Пандемия оказала влияние на то, как работают отели, отмечает MarketWatch. Меню и таблички были заменены на онлайн-информацию. Эти изменения могут стать постоянными, поскольку они позволили значительно сократить издержки.

Одним из главных трендов, по мнению Барра, является переход на удаленную работу и сокращение офисных площадей.

"Мы считаем, что сможем привлечь в наши отели больше клиентов, которые хотят работать и проводить встречи", — сказал он.

До 2020 года туристический сектор в течение десятилетия обгонял по темпам роста мировую экономику. В последние пять лет 25% новых рабочих мест в мире создавались в этой отрасли, а ее доля в мировом ВВП в 2019 году составляла 10%.

Однако пандемия оказала сильное негативное влияние на туристический сектор. По оценке Всемирного совета по туризму и путешествиям, туристическая отрасль в прошлом году потеряла около $4,5 млрд, или примерно половину доходов, в то время как мировой ВВП сократился на 3,7%.