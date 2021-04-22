Перевозчик будет осуществлять полеты еженедельно по вторникам: отправление из аэропорта "Пулково" — в 09:30, прибытие в аэропорт имени Бен-Гуриона — в 14:25, вылет из Тель-Авива — в 15:25, прилет в Санкт-Петербург — в 20:05.

По данным на 22 апреля 2021 года, въезд на территорию Израиля разрешен отдельным категориям пассажиров: гражданам государства, иностранным гражданам, перенесшим COVID-19 или прошедшим вакцинацию, у которых в Израиле есть члены семьи первой степени родства.

Посетить Израиль также могут иностранные граждане, состоящие в браке с гражданином Израиля, студенты, специалисты, деятели культуры, волонтеры и другие категории пассажиров после подачи специальной заявки.

Прибывающим в Израиль необходимо предоставить результаты ПЦР-исследования, проведенного не ранее чем за 72 часа до прибытия, в течение 24 часов до регистрации на рейс заполнить "Бланк декларации пассажира, въезжающего в Израиль".