"Сейчас в пиковые дни через Aviasales (в России — ИФ) бронируют по 50 тысяч кресел. Мы считаем, что эти показатели можно удвоить, — сказал Крайнов. — Второе – это рынки вокруг России: либо где нас знают, либо где нас скоро узнают. Это очень важно, потому что на этих рынках нет доминирующего игрока. У нас был прекрасный выход в Казахстан пару лет назад. Есть ряд других, схожих по мобильности населения рынков, на которые мы смотрим".

Третье направление развития компании, по его словам, — сервис по организации командировок.

На данный момент Aviasales не нуждается в инвестициях, сказал Крайнов, однако компания работает над тем, "как развивать планы быстрее, выше, сильнее". Отвечая на вопрос, смотрит ли Aviasales на опцию IPO, он ответил: "Нет ни одной компании, которая не смотрит".

"Потребности в немедленном окэшивании у нас, я так понимаю, нет. Но в любом случае, финансовая компания в рамках своей стратегии всегда рассматривает потенциальную возможность для IPO. Так же, как любая компания всегда смотрит, насколько она продаваема или масштабируема", — заявил Крайнов.

На вопрос, какая биржа была бы наиболее интересна для компании, он ответил: "Есть мнение, что американские биржи для технологических компаний интереснее. В Штатах очень серьезная база технологических инвесторов. Но именно в России мы love бренд, и "Московская биржа" нас, вероятно, с радостью увидела бы в тесном кругу своих компаний. И это была бы хорошая идея". Но пока решение о размещении не принято, заключил CEO Aviasales.

Конечными бенефициарами Aviasales, по данным компании, является семья основателя сервиса Константина Калинова, фонд iTech Capital и менеджмент компании.