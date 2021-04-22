"Для тех, кто приезжает из третьих стран, ситуация иная. Это аспект, над которым надо работать. Мы работаем над этим вопросом в тесном сотрудничестве с ВОЗ", — сказала еврокомиссар, отвечая в четверг на вопросы евродепутатов на слушаниях в Комитете по окружающей среде, общественному здоровью и безопасности продовольствия Европарламента.

В соответствующем предложении предусматривается включение в сертификат вакцин не из портфеля Еврокомиссии, если они признаны в ЕС, продолжила она. В ЕК полагают, что в случае, если эти вакцины отвечают необходимым научным требованиям и пройдут экспертную оценку в ЕС, их можно вносить в европейский сертификат, который должен быть гибким.

"Мы желаем способствовать свободному передвижению людей", — отметила Кириакидис.

По ее словам, государства-члены ЕС намерены использовать такой сертификат на национальных уровнях для различных событий, помимо прочего, в туристическом секторе. "Это решать государствам-членам", — резюмировала еврокомиссар по здравоохранению.

В последнее время высокопоставленные чиновники ЕС неоднократно заявляли, что введение европейского сертификата ожидается к июню, то есть к началу отпускного сезона в Европе.