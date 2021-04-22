"Идея прекрасная в теории, но очень трудно понять, как она будет реализована, — сказал он в интервью "Интерфаксу". — Начнем с того, что у тебя есть самые интимные пользовательские данные — это медицинская история человека. Она обязана храниться на территории той страны, гражданином которой он является. Получается, что IATA здесь должна выступать как надгосударственный орган, который будет в состоянии агрегировать вот эту самую критичную информацию у себя. Сколько у нас стран? В идеале IATA нужно переговорить с каждой из них".

"Если бы у меня был хрустальный шар, я бы скорее предположил, что внутри системы бронирования может появиться плюс одно поле, в котором ты говоришь: "Я вакцинировался", и это будет каким-то образом независимо валидироваться страной, куда ты летишь, — продолжил Крайнов — Допустим, если ты летишь из России в Штаты, наличие вакцинации проверяется на территории России. А когда ты прилетел в Штаты, авиакомпания несет ответственность за то, насколько хорошо она провалидировала тебя".

Но при таком варианте происходит разделение, кто вакцинирован, а кто нет, "и те, кто не вакцинирован, де-факто поражаются в правах", считает глава Aviasales.

"Внутри страны это плохо, а если это делается на межгосударственном уровне — еще хуже. Все понимают эту сложность. И это одна из причин, почему этот процесс сильно пробуксовывает", — отметил он.