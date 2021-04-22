"Мы ждем очень серьезный туристический поток в текущем сезоне, но нельзя сказать, что он будет рекордным. Сезон 2021 года стартует раньше, чем предыдущий. Кроме того, мы наблюдаем без провалов межсезонье. Если говорить о чистых цифрах, то рекордные показатели по турпотоку у нас были в 2019 году, когда Краснодарский край принял 17,5 млн туристов. На текущий год мы ожидаем от 14 до 16 млн туристов", — сказала она на конференции, организованной газетой "Ведомости".

Как отметила Золотухина, с майских праздников на курортах Краснодарского края наблюдается почти 100% загрузка объектов размещения категории 4-5*.

"Сегодня на территории края продолжают действовать ограничения: масочный режим, ограничен режим работы некоторых объектов, ограничено проведение массовых мероприятий, которые тоже формируют свою долю турпотока. Конечно, все туристы, в большей мере, будут концентрироваться в объектах размещения и общественных пространствах, в которых чаще всего не будут проводиться мероприятия", — рассказала она.

По словам Золотухиной, регион старается приложить все силы, чтобы увеличить долю возвратных туристов. Однако, отметила она, это во многом зависит от инфраструктурной готовности объектов, которую формирует национальный проект по туризму.

"Только комплексный и кластерный подход позволит сделать туризм возвратным. Я говорю, в том числе, об инженерной, социальной инфраструктуре", — добавила она.

По мнению Золотухиной, открытие границ с Турцией или с другими зарубежными направлениями не приведет к спаду туропотока на Кубань, поскольку региону есть что предложить взыскательным туристам. Она отметила, что в крае насчитывается 76 отелей, работающих по системе "все включено", 10 из них работают по системе "Ультра все включено".