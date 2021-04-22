"Частота полетов по маршруту Шереметьево — Симферополь — Шереметьево летом возрастет с 42 до 98 в неделю, или до 14 в день. Рейсы будут выполняться, практически, каждый час", — говорится в пресс-релизе.

Расписание полетов будет дополнено также рейсами, которые станет осуществлять по код-шеринговому соглашению дочерняя авиакомпания "Россия".

Пресс-служба аэропорта "Симферополь", со своей стороны, сообщила, что ранее "Аэрофлот" открыл продажу билетов по рекордному для себя количеству прямых направлений в Крым.

Программа полетов начнется с 28 мая запуском рейсов из Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Казани, Сургута и Новосибирска. 29 мая откроются рейсы в аэропорт Крыма из Челябинска, Оренбурга, Сыктывкара, 30 мая — из Мурманска и Перми.

"С запуском новой программы полетов маршрутная сеть "Аэрофлота" в аэропорту Симферополь вырастет в сравнении с прошлым годом в семь раз. В этом сезоне "Аэрофлот" уже совершает прямые рейсы в Крым из Сочи, а с 2 июня также начнет полеты в аэропорт Симферополь из Красноярска", — говорится в пресс-релизе аэропорта.