"В адрес комитета поступают жалобы граждан на необоснованное повышение цен за турпродукт в сфере внутреннего туризма, в том числе в связи с закрытием границ Турции и Танзании. В рамках повышения туристического потенциала России на основе увеличения доступности туристских услуг, прошу принять соответствующие меры для решения обозначенной проблемы, не допустив необоснованного роста цен на туристский продукт и транспортные перевозки по внутренним направлениям в условиях ограничения полетов в Турцию и Танзанию", — цитирует письмо Пайкина пресс-служба комитета.

Как отметил председатель комитета Госдумы, туристам необходимо дать возможность провести отпуск в России не дороже, чем они могли бы это сделать в Турции или в Танзании.

Между тем, ранее в Ростуризме сообщили, что заметный рост цен после закрытия Турции и Танзании наблюдается на российских курортах только в отелях премиального класса, по бюджетным отелям жалоб от граждан нет.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах. Туроператорам запрещено продавать туры в эти страны.