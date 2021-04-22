Как рассказала Тюрина, туроператоры очень ждали поддержки государством именно детского туризма, который больше других пострадал от пандемии, так как поездки детей были полностью запрещены с марта 2020 года, и до сих пор не восстановился. Она добавила, что особенно из-за пандемии пострадали оздоровительные лагеря, для которых Роспотребнадзор установил очень жесткие требования к безопасности.

"В июне прошлого года ведомство ввело и затем продлило до 1 января 2021 года жесткие санитарные нормы для детских лагерей. Был, например, запрещен отдых детей за пределами региона, в котором они проживают, а наполняемость групп и отрядов в летних лагерях не должна была превышать 50%. Палаточные лагеря для детей нельзя было организовывать даже в регионах проживания. В таких условиях смогли работать очень немногие, и все несли колоссальные убытки. В этом году Роспотребнадзор смягчился: дети смогут теперь отдыхать за пределами своего региона, то есть многие из них отправятся, наконец, к морю, а загрузку лагеря можно увеличить до 75%", — рассказала представитель РСТ.

Она добавила, что 20% лагерей, работавших в 2019 году, не смогли пережить пандемию и в этом году не откроются. С учетом требований по сокращению загрузки это может привести к дефициту мест.

"Детские лагеря сейчас очень востребованы. Родители хотят отправлять туда детей, но многие не могут себе это позволить из-за роста цен. Путевки заметно подорожали из-за расходов на антиковидные меры, транспорт. Обещанная президентом скидка в 50% очень поможет продажам", — подчеркнула Тюрина.

Правда, по словам эксперта, многое зависит от того, каким будет механизм компенсации: если родителям придется оформлять кучу документов и ходить по инстанциям, эта мера может оказаться не слишком эффективной.

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию в среду, предложил субсидировать в 2021 году половину стоимости путевок в детские летние лагеря.