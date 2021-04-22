"В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 14 мая 2021 года осуществляться не будет", — говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Российской Федерации.