"В ходе реализации первого и второго этапов программы в августе и октябре-декабре прошлого года Приморский край посетили 1 459 туристов. Сумма кешбэка составила более 5 млн рублей", — говорится в сообщении.

Всего было зарегистрировано 766 транзакций более чем на 26,7 млн рублей. Из них 5,1 млн рублей вернулись гостям региона в качестве кешбэка. Средняя продолжительность поездки составила 4,8 дня. Более 1,1 тыс. туристов выбрали только проживание в гостиницах региона, 292 человека предпочли туры.

По данным регионального агентства по туризму, начало третьего этапа (18 марта — 15 июня) показало значительно возросший спрос на турпродукты, попадающие под туристический кешбэк.

На сегодняшний день уже есть 1 750 бронирований на общую сумму около 40 млн рублей. При этом период, когда можно сделать бронирование, продлится еще почти два месяца, поэтому в агентстве ожидают кратного прироста показателей третьего этапа по отношению к первым двум.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее объявила, что объем продаж туров по России с кешбэком с момента запуска программы в августе 2020 года достиг почти 20 млрд рублей, программой уже воспользовалось более 1 млн россиян, которые суммарно купили туров и проживания почти на 20 млрд рублей. Всего туристам вернулось почти 4 млрд рублей.