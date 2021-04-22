На выставке будут представлены более 60 живописных произведений 1980-х — 2020-х годов из частных коллекций и мастерской художника. Экспозиция включает портреты, натюрморты, жанровые сцены и отражает широкий спектр тем, которыми увлечен автор. Это первая персональная выставка художника в Русском музее.

Лубенников (род. 1951) — профессор кафедры живописи и композиции МГАХИ им. Сурикова, народный художник Российской Федерации, действительный член Российской академии художеств. Награжден "Премией правительства РФ в области культуры за 2011 год" за оформление станций московского метро "Маяковская", "Сретенский бульвар" и "Славянский бульвар" (2012).

Произведения Ивана Лубенникова хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, многих российских и зарубежных музеях и частных коллекциях.