"Благодаря программе кешбэка мы отмечаем рост потока туристов. Так, в ходе третьей волны в Атриум Палас отеле номера забронированы до середины июня на сумму свыше 1,8 миллионов рублей", — приводятся в сообщении слова президента клуба отельеров Екатеринбурга Ирины Доминой.

По ее словам, туристический кешбэк позволяет туристам получить скидку не только на бронирование гостиниц, но и на покупку железнодорожных и авиабилетов в составе туров.

Всего на третьем этапе программы отели Екатеринбурга получили свыше 10 млн руб. выручки. В связи с позитивным влиянием программы представители туриндустрии региона позитивно восприняли анонсированное во время послания Федеральному собранию РФ президентом Владимиром Путиным ее продление.

Кроме того, по словам президента Уральского союза туриндустрии Натальи Ларионовой, стимулом к развитию въездного туризма станет упрощенная система получения визы для въезда из иностранных государств. Такое предложение также было озвучено президентом.

"Возможность оформить электронную визу за четыре дня позволяет нам рассчитывать на рост делового туризма в наш промышленный регион, и, конечно, познавательного туризма сразу после снятия ограничений из-за пандемии", — подчеркнула эксперт.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, поставил задачу обеспечить дистанционное оформление российской визы за четыре дня из большинства стран, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. Однако из-за пандемии коронавируса по решению правительства выдача электронных виз была приостановлена.

Кроме того, глава государства отметил, что программа туристического кешбэка на путешествия по России будет продлена до конца года.