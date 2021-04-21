В среду ФАС проводила совещание с авиакомпаниями о ценообразовании на рынке внутренних перевозок после приостановки в апреле авиасообщения с Турцией. Как заявлял ранее замруководителя ведомства Тимофей Нижегородцев, до апреля цены на авиабилеты на большинстве направлений были ниже уровня 2019 года. На совещании планировалось обсудить "обновленные данные с учетом новых вводных, которые связаны с закрытием турецкого направления и перераспределением потоков внутри страны".

"Регулятор обсудил с участниками рынка дополнительные меры по недопущению необоснованного роста цен, особенно на южных направлениях России. Участники совещания обратили внимание, что стоимость перевозки зависит от спроса и ряда иных показателей. По данным авиакомпаний, в настоящий момент резкого роста покупательского спроса на южных направлениях не наблюдается", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС.

Авиаперевозчики заявили о возможности увеличения провозных емкостей на направлениях, пользующихся особым спросом.

"В условиях неопределенности на перевозки по международным направлениям авиакомпании будут наращивать полетную программу на внутренних линиях", — заявили в ФАС.