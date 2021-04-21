"Ресурсы новых инфраструктурных кредитов, о которых также было сказано, мы сможем направить на развитие этих городов и других замечательных исторических поселений Калужской области", — отметил Шапша.

Губернатор также добавил, что Боровск и Таруса "по сути стали частью "Золотого кольца".

Комментируя послание, он подчеркнул, что были "сказаны важные вещи" о поддержке регионов, стремящихся к самодостаточности.

"Те, кто с этим справился самостоятельно и рачительно относился к ведению хозяйства, получат большую возможность и более широкий доступ к инфраструктурным кредитам под очень низкий процент на 15 лет. Я хочу вам сказать, что на сегодняшний день Калужская область не имеет коммерческих кредитов", — отметил Шапша.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин сообщил о старте программы льготного кредитования строительства отелей.

"Уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять 3-5%", — сказал он в ходе послания Федеральному собранию в среду.

По словам Путина, пилотными проектами в рамках нацпроекта по развитию внутреннего туризма станут развитие горнолыжного центра Кузбасса Шерегеша, создание яхтенного курорта в Балаклавской бухте в Севастополе, укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининградской области.

"А с учетом ресурсов и инфраструктурных кредитов новый импульс получат целые туристические кластеры, например регионы центральной России смогут на качественно новом уровне обустроить и расширить маршруты Золотого кольца. Включая раскрытие туристического потенциала таких малых городов, как Таруса, Палех, Муром, Гороховец, Тутаев, Боровск. Получат развитие города Поволжья, курорты Крыма и вообще Черноморского, а также Тихоокеанского побережья. Такие наши здравницы, как Старая Русса в Новгородской области, Кавминводы с их жемчужиной Кисловодском", — подчеркнул президент.