"Граждане РФ, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны сдавать ПЦР-тесты вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета", — пояснили в Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и в абсолютном большинстве случаев – от заболевания, но "вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен".

Также в пресс-службе сообщили, что детям до трех лет тоже придется проходить двойное тестирование.

Если результат теста на COVID-19 будет положительным, то нужна изоляция на 14 дней и далее по рекомендации врача. Если турист узнал о положительном результате теста в пути, то ему следует обратиться к начальнику поезда или сотруднику Роспотребнадзора в аэропорту.

За невыполнение требований Роспотребнадзора по сдаче двух ПЦР-тестов и загрузке результатов на портал госуслуг грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей.