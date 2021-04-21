"В ближайшее время в городе появятся новые интересные гостям точки. В левобережной части будет создан музей банковского дела. А на фабрике "Айсберри" откроется музей мороженого. Есть хорошие частные инициативы в области экологического и промышленного туризма", — сказал Миронов, комментируя послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина, который в своей речи призвал раскрывать туристический потенциал малых городов. В качестве примера глава государства привел ярославский Тутаев.

По словам Миронова, правительство активно занимается благоустройством города.

"Была реконструирована правобережная набережная, а затем отремонтирован лестничный спуск от Воскресенского собора. Теперь вместо аварийной жители и туристы пользуются воздушной и красивой лестницей, которая быстро стала популярной фотозоной. Обновлены городской парк, дворовые территории", — отметил глава региона.

Он добавил, что турпоток в Тутаев за три года вырос на 70%.