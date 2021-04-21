"С момента запуска в прошлом году программой уже воспользовалось более 1 млн наших граждан, которые суммарно купили туров и проживания почти на 20 млрд рублей. Всего туристам вернулось почти 4 млрд рублей. Напомню, сейчас программа продолжается, и, как мы говорили – купить тур или проживание можно до 15 июня, а отправиться в поездку – до 30 июня этого года в любой регион страны", — сказала она.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в среду предложил продлить программу кешбэка до конца 2021 года.

"Мы в кратчайшие сроки проработаем расширение программы по озвученным в послании направлениям", — подчеркнула глава Ростуризма.

Догузова напомнила, что благодаря программе россияне могут доступнее поехать не только на юг России, но и открыть для себя новые места для отдыха и путешествий. Она сообщила, что помимо традиционных южных направлений, в топ по покупкам вошли Санкт-Петербург, Алтай, Татарстан, Пермский край, Калининградская и Тюменская области.