"С мая количество ежедневных рейсов из Москвы в Сочи увеличивается до 13. Будут добавлены дневной и вечерний вылеты. Всего еженедельно "Аэрофлот" на линии будет выполнять 91 рейс. К середине июня более чем в два раза вырастет предложение для путешествий в Анапу. С мая количество рейсов увеличивается с 21 до 35, а с середины июня — до 49 в неделю. К трем ежедневным рейсам, которые выполняются в настоящее время, в мае добавятся еще два (утренний и дневной), а с середины июня будет осуществляться 7 ежедневных рейсов", — говорится в сообщении.

В сообщении добавляется, что число рейсов в Геленджик с середины июня вырастет в четыре раза, до 28 в неделю. В расписание к утреннему рейсу добавятся вылеты в дневное (два рейса) и вечернее время (один рейс).

Кроме того, к семи ежедневным рейсам будет добавлено еще два ночных вылета по маршруту в Краснодар. Частота полетов в Краснодар возрастет до 63 в неделю.

"Курортные направления Черноморского побережья пользуются особым спросом в сезон летних отпусков и каникул. В Краснодарском крае отмечается высокий интерес туристов к Туапсинскому району, Сочи, Анапе, Геленджику и побережью Азовского моря", — сообщает авиакомпания.